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В феврале украинцам обещают временно отключить интернет
Украинские провайдеры анонсировали несколько дней без интернета для жителей страны в феврале. Internetua со ссылкой на Национальное бюро расследований Украины сообщает, что в феврале провайдеры обещают трижды отключить интернет по всей стране.
Без доступа к сети украинцы окажутся 3, 11-12 и 20 февраля 2016. Информация о предполагаемых отключениях интернета на сайте ведомства отсутствует.
Сообщается, что провайдеры решили устроить подобную акцию потому, что они возмущены монополией компаний, которые захватили все опоры, закрыли доступ к многоквартирным домам и зарабатывают на интернет-провайдерах. Дело в том, что техническая сторона обеспечения интернет-доступом зависит напрямую от владельцей площади для опор.
"На рынке появились технологии 3G и 4G. Это означает, что для их внедрения через каждые 100-200 метров должен быть расположено устройство с приподнятым интернетом и питанием, чтобы обеспечить связь. Решить такую задачу можно только разместив базы на опорах, аналогичных фонарям уличного освещения. Поэтому связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателями опор. То есть, энергетическими компаниями, которые грубо злоупотребляют монопольным положением", — объясняет директор интернет-провайдера "Павлабор" Владимир Падюков.
Он утверждает, что компании выставляют завышенные необоснованные цены на пользование столбов.
"Например, Киевоблэнерго требует 30 гривен за аренду одной опоры в месяц. Оплату выставляет сразу за несколько месяцев вперед, что выливается в сотни тысяч гривен", — уточняет Падюков.
Чиновники отказались регулировать отношения между провайдерами и владельцами столбов, потому провайдеры решили бороться своими силами.
"Но регулятор отвечает, что это частная собственность и они «не при делах». На самом деле, например, в АК «Харьковоблэнерго» 65% акций принадлежит государству", — объясняет Падюков.
Для того, чтобы улучшить качество сотрудничества с компаниями, провайдеры проведут три волны акций протеста. 3 февраля планируют передать обращение и пакет жалоб в антикоррупционный комитет ВР, одновременно приостановить на час подачу доступа в Интернет по всей Украине и организовать пресс-конференцию. 11-12 февраля участники митингов намерены передать обращение и пакет жалоб в СБУ и снова прекратить подачу доступа в сеть на один час. А 20 февраля провайдеры обратятся напрямую к президенту и тоже отключат интернет.
Участие в акциях протеста подтвердили участники рынка из Сум, Чернигова, Днепропетровска и Мариуполя. Однако организаторы заявили, что число поддержавших протест организаций намного больше, они решили не афишировать свое согласие, но также присоединятся к отключениям.
Официальных комментариев ситуации со стороны правительства пока что не поступало.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, украинцы, отключение
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