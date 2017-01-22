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В Харьковской обл. пограничники обнаружили около 10 кг наркотиков
22.01.2017 21:00
Правонарушитель надеялся на то, что запах бензина не даст возможности обнаружить наркотики служебным собакам.
Около 10 кг наркотиков, предварительно – марихуаны, обнаружили вчера на границе с Россией в Харьковской области пограничники отдела "Дергачи". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Правонарушитель спрятал наркотики в топливном баке, надеясь на то, что запах бензина не даст возможности их обнаружить служебным собакам пограничников. Но все оказалось напрасным, ведь выдал себя сам – не выдержали нервы.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, наркотики, граница, Харьковская область, марихуана
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