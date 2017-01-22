В Харьковской обл. пограничники обнаружили около 10 кг наркотиков

22.01.2017 21:00

Правонарушитель надеялся на то, что запах бензина не даст возможности обнаружить наркотики служебным собакам.

Около 10 кг наркотиков, предварительно – марихуаны, обнаружили вчера на границе с Россией в Харьковской области пограничники отдела "Дергачи". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Правонарушитель спрятал наркотики в топливном баке, надеясь на то, что запах бензина не даст возможности их обнаружить служебным собакам пограничников. Но все оказалось напрасным, ведь выдал себя сам – не выдержали нервы.

Источник 112.ua