Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве возле дома убит адвокат

22.01.2017 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве возле дома убит адвокат

В столице ночью, на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе застрелили адвоката.

 Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.По информации полиции, мужчину нашли в луже крови — его доставили в больницу, где он скончался от полученного ранения.По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову.Погибшим оказался 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой. Полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в Киеве в одной из квартир многоэтажки полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел и их вероятного убийцу с огнестрельным ранением головы.

 Источник informat.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство, адвокат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх