В Киеве возле дома убит адвокат

В столице ночью, на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе застрелили адвоката.

Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.По информации полиции, мужчину нашли в луже крови — его доставили в больницу, где он скончался от полученного ранения.По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову.Погибшим оказался 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой. Полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в Киеве в одной из квартир многоэтажки полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел и их вероятного убийцу с огнестрельным ранением головы.