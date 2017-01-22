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В Киеве возле дома убит адвокат
В столице ночью, на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе застрелили адвоката.
Об этом сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.По информации полиции, мужчину нашли в луже крови — его доставили в больницу, где он скончался от полученного ранения.По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову.Погибшим оказался 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой. Полиция открыла уголовное производство. Продолжается следствие.
Напомним, недавно в Киеве в одной из квартир многоэтажки полиция обнаружила останки нескольких человеческих тел и их вероятного убийцу с огнестрельным ранением головы.
Источник informat.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, убийство, адвокат
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