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В Украине подорожали автомобили: что будет с ценами в 2017
За этот месяц цены на автомобили в Украине повышались дважды
В 2017 эксперты прогнозируют рост авторынка, а стоимость машин будет зависеть от двух факторов: стабильности гривни и изменений в налоговом законодательстве. Количество продаж автомобилей в Украине растет, но до показателей 2013 года еще далеко. Как может поменяться стоимость автомобилей в этому году, узнавал сайт "Сегодня.ua".
Цены на авто в 2016
В 2016 году стоимость автомобилей росла и снижалась вместе курсом гривни относительно доллара и евро. Поскольку с 1 января 2016 в Украине начал действовать Евро-5, цены на автомобили, отвечающие новому экостандарту, поднялись на 3-5% в валюте, если сравниваь с машинами стандарта Евро-4.
В 2016 году цены становились более доступными только в случаях, когда на рынок выводилась новая модель или комплектация, которая ранее не была представлена на рынке в принципе
"В тоже время при смене поколений одной и той же модели – наоборот – цены в долларах повышались", – рассказывает директор по маркетингу группы компаний "АИС" Сергей Боровик.
Спрос на авто в 2016 вырос больше, чем на 40% по сравнению с 2015-м: с 46,5 тыс. машин до 65,5 тыс., отмечают в Укравтопроме. Боьше всего покупали автомобили "масс маркета" – 62%, "лоукост" сегмент занял 25%, автомобили премиум класса – 13%. По модельному ряду в Украине растет популярность внедорожников – их доля увеличилась до 50%, наилучшая динамика роста у моделей компакт-класса, добавляет Боровик.
Стоимость поддержанных автомобилей оставалась стабильной на протяжении года, отмечает директора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.
Что будет со стоимостью автомобилей?
Стоимость автомобилей в январе 2017 году из-за скачков курса доллара уже несколько раз менялась. Цены на машины зависят от курса валют, поскольку в основном на рынке представлены импортные авто.
"В январе цены на машины уже поднимали два раза в среднем на 5%-10% на фоне девальвации гривни. Как и ранее есть четкая привязка к курсу гривни на межбанке. Других ценовых факторов сейчас нет", – говорит Сергей Боровик.
К примеру, на начало ноября 2016-го новый электрокар Nissan Leaf 2010 года стоил 450 тыс. грн, сегодня его цена в гривне поднялась до 479 тыс. грн из-за подорожания доллара.
Но для серьезного изменения цен предпосылок нет: налоговых изменений не предвидится, а заводы снижать цены для незначительного рынка Украины не будут, подьверждает Олег Назаренко: "Украина для автозаводов – рынок неинтересны, поэтому цены снижать для нас производители не будут".
Тем не менее спрос на автомобили будет продолжать расти и в 2017 рынок может увеличиться до 15-30% или 65-75 тыс. машин. Но рынку еще далеко до показателей 2013. Тогда в Украине продали за год 213 тыс. авто.
Продажи продолжат увеличиваться за счет отложенного спроса - почти два года украинцы не делали крупных покупок из-за нестабильной экономической и политической ситуации. В связи с тем, что гривня стабилизируется, украинцы начнут вкладывать деньги в крупные покупки – авто и недвижимость, считает Олег Назаренко.
Хотя в соответствии с Соглашением о зоне свободной торговли, в 2017 году Украина должна уменьшить пошлинный сбор на 1% с нынешних 10%, такое уменьшение пошлины лишь незначительно повлияет на стоимость автомобиля. Учитывая ожидаемую инфляцию на уровне 8,1%, стоимость бензиновых и дизельных авто вряд ли уменьшится. Однако более доступными автомобили могут стать за счет снижения ставок кредитования банками.
На поддержанные автомобили на топливе останутся те же льготные ставки акцизов, которые были введены в Украине в 2016 году. Важно отметить, что 2017 – последний год действия экостандарта Евро-5 – пока можно импортировать автомобили возрастом до пяти лет. С 2018 года в Украине вступит в силу стандарт Евро-6, тогда в страну можно будет ввозить только автомобили не старше 2-3 лет – они стоят дороже.
Единственные автомобили, которые могут существенно подешеветь – это электрокары. В 2016 году темпы роста рынка электрокаров в Украине обогнали Польшу и Россию. В Верховной Раде уже лежит законопроект об отмене НДС на электромобили. Если законопроект примут, электрокары станут на 20% дешевле. В Министерстве инфраструктуры уже заявили о поддержке электрокаров и в ближайшее время пообещали разработать госпрограмму.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, автомобиль
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