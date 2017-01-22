Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок

22.01.2017 22:00

Госпредприятие "Укроборонпром" в ближайшее время готово наладить производство в Украине стрелкового оружия на базе американской штурмовой винтовки М16. Оно будет вестись совместно с американской корпорацией Aeroscraft, которая специализируется на создании различных летательных аппаратов — дирижаблей и аэростатов, пишет Сегодня. Помимо винтовки, "Укроборонпром" разработал еще ряд новинок, однако их применение, равно как и украинского варианта американской штурмовой винтовки, вызывает у экспертов сомнения.

ГОСТЬ ИЗ США

О том, что в Украине будет производиться вариант американской штурмовой винтовки М16, стало известно в первых числах 2017 года. По информации госконцерна "Укроборонпром", оружие будет выпускаться по лицензии, выданной правительством США, совместно с американской компанией Aeroscraft. "Перед Украиной стоит задача перехода на стандарты НАТО, а новая штурмовая винтовка должна стать настоящей стрелковой системой, которая будет соответствовать стандартам, принятым в армиях Альянса", — пояснили в "Укроборонпроме", отметив, что украинский вариант М16 будет выпускаться под названием WAC-47.

Штурмовая винтовка М16 производится в США с 1960 года. Во время войны во Вьетнаме в ней был выявлен ряд недостатков. Основной проблемой этой винтовки, по сравнению, например, с автоматом Калашникова, является низкая надежность в тех случаях, если боец не может за ней тщательно ухаживать (такая ситуация вполне вероятна в полевых условиях). Тем не менее "американец" весьма популярен — выпущено уже более 8 млн экземпляров различных модификаций М16, которые находятся на вооружении более чем 80 стран мира.

В основном в М16 используется боеприпас калибра 5,56 мм, принятый в странах НАТО. Но в "Укроборонпроме" отмечают, что в производстве WAC-47 будет применяться модульная конструкция, позволяющая менять стволы под различные калибры. Например, под советские варианты патронов 5,45х39 и 7,62х39, которые сейчас используются и в украинской армии.

Впрочем, эксперты сомневаются, что советский боеприпас приживется на американской платформе. "Патрон 7,62х39 невозможно использовать без переделки нижней части винтовки, где находится ее ударно-спусковой механизм и шахта для магазина. Это наносит серьезный удар по модульности конструкции WAC-47. Американские компании, пытавшиеся решить эту проблему, так и не создали серийный экземпляр. Получившиеся прототипы они назвали "мутантами". Где в Украине можно найти инженеров для устранения этих недостатков — непонятно. Особенно если учесть, что компания Aeroscraft до сих пор производила летательные аппараты — дирижабли и аэростаты", — говорит военный эксперт Юрий Повх.

Он также отметил, что патрон калибра 7,62х39 образца 1943 года обладает плохими характеристиками, из-за чего Советская армия постепенно перешла на использование калибра 5,45. Кроме того, по словам Повха, производство 7,62-мм боеприпасов в Украине практически не развивалось, а единственное профильное предприятие — Луганский патронный завод — было потеряно вследствие войны на Донбассе. "Да и кто вообще решил, что нам нужен устаревший патрон на платформе, которая плохо приспособлена для его применения", — недоумевает Юрий Повх.

Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец также отмечает важность качества боеприпасов. "Война на Востоке показала, что старые советские боеприпасы, которые находятся на вооружении украинской армии, не могут эффективно бороться с новейшими средствами индивидуальной защиты, которые используются россиянами. А мы очень ограничены в закупках высокотехнологичных боеприпасов за границей. Поэтому очень важно наладить собственное производство", — отмечает Згурец.

В "Укроборонпроме", впрочем, заверяют, что готовы построить новый патронный завод, не позднее чем через 18 месяцев с момента начала государственного финансирования.

МИН НЕТ

С нехваткой боеприпасов может столкнуться и еще одна новинка от "Укроборонпрома" — 60-мм миномет КБА 118, разработанный в 2016 году. Юрий Повх считает его очень полезным: "Уже повоевавшие на Донбассе люди не раз говорили мне, что легкий миномет — это очень здорово! Конечно, 82-мм и ­120-мм минометы эффективнее, но когда средства артиллерийской разведки шагнули далеко вперед, нужно повышать мобильность. Сделать это можно, либо поставив тяжелые минометы на колеса, либо максимально облегчив их конструкцию".

Впрочем, по словам эксперта, предприятие для производства мин после распада СССР осталось на территории России. Кстати, сейчас оно испытывает свои новые разработки на подконтрольных боевикам территориях Украины. "Нет у нас предприятий для производства боеприпасов для автоматических станковых гранатометов, подствольных гранатометов и РПГ, а также для реактивных систем залпового огня", — пояснил Повх.

Отметим, что боевые действия на Донбассе Украина ведет за счет старых советских запасов, восполняя их и путем закупок в странах бывшего Варшавского договора, перешедших на стандарты НАТО.

"ОЛЬХА" И ДРУГИЕ

Нехватку боеприпасов для РСЗО Украина, впрочем, способна преодолеть, модернизируя уже существующие системы залпового огня. Как уже сообщала "Сегодня", в 2016 году начались испытания нового отечественного ракетного комплекса "Ольха". Он использует высокоточную корректируемую ракету, разработанную в киевском КБ "Луч", которая запускается с советской 300-мм РСЗО "Смерч". Эксперт по вопросам ВПК, бывший генеральный директор "Укроборонпрома" Максим Глущенко считает украинские проекты высокоточного оружия наиболее перспективными. "Уже через полтора-два года, при наличии должного финансирования, новое ракетное вооружение может начать поступать в войска", — считает Глущенко.

Помимо "Ольхи" и 60-мм миномета, в 2016 году ГП "Укроборонпром" в инициативном порядке разработал еще несколько новинок. По данным пресс-службы предприятия, это легкий транспортный самолет Ан-132, созданный фирмой "Антонов" в интересах Саудовской Аравии, беспилотный авиационный комплекс "Горлица", боевой робот "Фантом", напоминающий маленький шестиколесный бронетранспортер, цифровую систему управления огнем "Охотник", а также три боевых модуля, предназначенных для установки на бронетехнику.

"Горлица" и "Фантом" были представлены в начале осени. "Горлицу", которую позиционируют в качестве ударного беспилотника, разработали на фирме "Антонов" за собственные средства, которых пока недостаточно. По оценкам Максима Глущенко, только первоначальные вложения могут составить до $30 млн. "Необходимо решить еще множество задач. Они касаются оружия, которое будет нести этот беспилотник, а также систем связи и другой электроники. Эти проблемы общие для всех украинских производителей БПЛА. Чем больше самолет — тем острее проблема: количество иностранных комплектующих может достигать 80%", — пояснил эксперт. Проблема организации защищенных каналов связи актуальна и для "Фантома", иначе управление машиной может быть перехвачено противником.

Еще одним элементом роботизации войск является цифровая система управления огнем "Охотник", которую испытали в декабре 2016 года. Система была установлена на модернизированную БМП-1 УМД, позволив использовать машину в дистанционном режиме.

Три боевых модуля для бронетехники получили название "Тайпан", "Дуплет" и "Кастет". Боевой модуль "Тайпан" (так еще называются очень ядовитые австралийские змеи) был впервые представлен на азербайджанской выставке ADEX-2016. Его установили на бронеавтомобиле HURON. "Тайпан" оснащен двумя авиационными 23-мм орудиями. Боевой модуль "Кастет", состоящий из 30-мм орудия, спаренного с 7,62-мм пулеметом, 30-мм гранатомета и ПТРК "Барьер", был представлен на выставке SOFEX-2016 в Иордании. Систему установили на гусеничный БТР "Скорпион", что весьма заинтересовало короля Иордании, который убедился, что теперь "Скорпион" может поражать танки и низколетящие вертолеты. Двумя 30-мм пушками вооружен и "Дуплет". Его можно было увидеть на выставке "Оружие и безопасность-2016", которая прошла в середине октября в Киеве.

Источник from-ua.com