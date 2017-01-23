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Чим відрізняється пільга від субсидій

23.01.2017 15:57
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Чим відрізняється пільга від субсидій

Що дозволить українцям більше заощадити на оплаті комуналки – субсидія або пільга

Politeka з’ясувала, у чому основна відмінність цих знижок, і в яких випадках ними можна скористатися.
Як відомо, з 1 травня 2016 року в Україні діє норма, згідно з якою сім’я має право вибору: користуватися в опалювальний період субсидією чи пільгою.

Для отримання пільги на оплату комуналки необхідно подати заяву у відповідний  орган і зареєструватися в Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги. Для того, щоб отримувати пільгу  на оплату комунальних рахунків, заявник повинен відповідати одному з нижчеперелічених критеріїв:

Учасник війни; член сім’ї загиблих (померлих) учасників війни; особи, які мають особливі заслуги перед Україною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Україною; особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною; жертви нацистських переслідувань або діти війни.

Однак, цього розміру отриманої пільги може виявитися недостатньо. Тому, населенню з невисоким рівнем доходів радять подавати на субсидію.

«Ті сім’ї, які мають невеликі доходи, і, навіть з урахуванням пільгової плати, платять за послуги більше, ніж частка плати за послуги для цієї сім’ї, однозначно повинні отримувати субсидію. Однак, якщо з урахуванням пільгової оплати за послуги частка плати є більше, ніж пільгова оплата за послуги, то такій сім’ї доцільніше відмовитися від субсидії і в неопалювальний період платити за послуги з урахуванням пільг», – пояснили в Кабміні.

 

Источник: politeka.net 



Теги: Донбасс, льгота, субсидия
 
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