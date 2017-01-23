Генпрокуратура назвала дату нового допроса Януковича

23.01.2017 18:45

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызывает экс-президента Виктора Януковича на допрос

Как сообщает Politeka, повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры в понедельник, 23 января.

На 27 января на 15:00 прокуратура вызывает в Киев экс-Президента на допрос в связи с изменением подозрения.

Януковичу инкриминируется ч. 5. ст. 27, ч. 3, ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1, ст. 111 (государственная измена), ч. 5, ст. 27, ч. 2, ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса.

На 30 января на 15:00 Янукович вызывается в прокуратуру для открытия стороне защиты материалов уголовного производства.

В повестках указано, что адрес для переписки с Януковичем — Россия, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус «В».

Как писала Politeka, cтали известны подробности следствия по делу сбежавшего из Украины бывшего президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене.

Источник: politeka.net