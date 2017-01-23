Языковый скандал: эксперт раскрыл истинную цель нового законопроекта

23.01.2017 09:28

Законопроект Верховной Рады, которым предлагается внедрить исключительно украинский язык во все сферы жизни страны, предназначен для совсем других целей.

Об этом заявил политолог Виктор Небоженко, пишет «Сегодня».

Эксперт заявил, что проектом власть отвлекает внимание населения от проблем, а в итоге его не примут.

«Само появление законопроекта — политтехнология: ввести тему для раздора, которую уже не раз применяли за последние 10 лет. Если начались разговоры о языке, стоит готовиться к неприятным событиям. Депутаты не примут проект. Это просто тема для ссор», — заявил Небоженко.

Также политолог добавил, что после оккупации этот законопроект неактуален.

«Русскоязычного бойца АТО не упрекнуть в непатриотизме, а митинговать на эту тему уже никто не захочет», — добавил политолог.

Как писала Politeka, в Раде намерены принять законопроект, которым предлагается использовать во всех сферах жизни страны исключительно украинский язык. К примеру, авторы проекта хотят полностью перевести все СМИ на государственный язык, дублировать на украинском все спектакли, обязать говорить на нем в магазинах и даже печатать меню в ресторанах.

Источник: politeka.net