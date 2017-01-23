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Экс-министр ЖКХ: Не спешите платить за коммуналку
Квитанции, которые жители столицы получают от Киевэнерго, являются абсолютно не обоснованными.
Об этом пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странце в Фейсбуке.
"Я сегодня (22 января, - ред.) в прямом эфире реально предложил Киевлянам не спешить платить. Само небо нам дало, наконец, шанс попробовать восстановить статус-кво в отношениях с Киевэнерго.
По крайней мере, в том случае, если вы не уверены в правомочности начисления.
Если говорить цинично - те подставились и выставили счета с нарушением законов и 630-й Постановы КМУ. Счета выставлены за 39 дней, что есть грубейшее нарушение.
Есть абсолютно законные и моральные основания потребовать тотальной проверки - кто кому и за что платит?! Есть шанс потребовать снимать показания только вместе с вами. Есть шанс заставить их сделать полный аудит тарифа.
В конце концов, есть абсолютно законная возможность получить рассрочку, выиграть на курсе, растянуть и реструктуризировать платежи и тд.
Пени и штрафы - незаконны, взыскание на имущество можно лишь при сумме 60 тыс грн.
Гройсман обещал рассрочку и обманул.
Короче, причин - валом. Да и Кличко пора опустить на землю и включить в решение наших проблем.
А вот ниже пример двух платежек за декабрь 2015 и 2016, различающихся в 2.5 раза по потреблённым Ггкал.
Хозяева пока не знают, что делать. Заявление пока не пишет, боится. А как же Вы за свои права собираетесь бороться, Киевляне?!)
Тем не менее, у детей-школьников спросите, как такое может быть?! Они посмеются, думаю.
Как это сделать практически?!
Напишите для начала письменное заявление с просьбой дать вам полную расшифровку периода, показаний системы учёта, подтвержденных актом.
Можете добавить заявление с просьбой не давать вам услугу без возможности регулирования её потребления.
Пусть четко покажут полный метраж помещений, на который делится поставка тепла, например.
Уверяю вас - пару тысяч Киевлян под стенами КМДА или Киевэнерго в нужный момент тут же отрезвят любого чиновника или собственника Киевэнерго".
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, ЖКХ, коммунальные услуги
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