Экс-министр ЖКХ: Не спешите платить за коммуналку

23.01.2017 17:49

Квитанции, которые жители столицы получают от Киевэнерго, являются абсолютно не обоснованными.

Об этом пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странце в Фейсбуке.

"Я сегодня (22 января, - ред.) в прямом эфире реально предложил Киевлянам не спешить платить. Само небо нам дало, наконец, шанс попробовать восстановить статус-кво в отношениях с Киевэнерго.

По крайней мере, в том случае, если вы не уверены в правомочности начисления.

Если говорить цинично - те подставились и выставили счета с нарушением законов и 630-й Постановы КМУ. Счета выставлены за 39 дней, что есть грубейшее нарушение.

Есть абсолютно законные и моральные основания потребовать тотальной проверки - кто кому и за что платит?! Есть шанс потребовать снимать показания только вместе с вами. Есть шанс заставить их сделать полный аудит тарифа.

В конце концов, есть абсолютно законная возможность получить рассрочку, выиграть на курсе, растянуть и реструктуризировать платежи и тд.

Пени и штрафы - незаконны, взыскание на имущество можно лишь при сумме 60 тыс грн.

Гройсман обещал рассрочку и обманул.

Короче, причин - валом. Да и Кличко пора опустить на землю и включить в решение наших проблем.

А вот ниже пример двух платежек за декабрь 2015 и 2016, различающихся в 2.5 раза по потреблённым Ггкал.

Хозяева пока не знают, что делать. Заявление пока не пишет, боится. А как же Вы за свои права собираетесь бороться, Киевляне?!)

Тем не менее, у детей-школьников спросите, как такое может быть?! Они посмеются, думаю.

Как это сделать практически?!

Напишите для начала письменное заявление с просьбой дать вам полную расшифровку периода, показаний системы учёта, подтвержденных актом.

Можете добавить заявление с просьбой не давать вам услугу без возможности регулирования её потребления.

Пусть четко покажут полный метраж помещений, на который делится поставка тепла, например.

Уверяю вас - пару тысяч Киевлян под стенами КМДА или Киевэнерго в нужный момент тут же отрезвят любого чиновника или собственника Киевэнерго".

Источник: from-ua.com