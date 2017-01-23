Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем

23.01.2017 08:25

Эстония дала слово значительным образом помочь Украине в вопросе разрешения конфликта на территории Донбасса. Причем сделать это страна собирается мирным в период, когда Эстония будет главенствовать в Евросоюзе, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на эстонский интернет-ресурс Postimees.



Таким образом, информагентство отмечает, что такое громкое заявление сделал Юри Ратас, глава правительства Эстонии. Как известно, после первой половины 2017 года Эстония будет главенствовать в ЕС. Главный чиновник государства заявил: «На протяжении всего времени Украинское государство было, есть и будет оставаться для Эстонии одной из ключевых стран-партнеров. Положительные украинские дела имеют огромное влияние на нашу страну. Мы готовы ради добра в Украине наилучшим методом вносить свой вклад, будь то двухстороннее сотрудничество в сфере экономики или обороны, или же поддержка изменений и вступление в действие «безвиза» между Украинским государством и Европейским Союзом».



Как известно, между президентом Украинского государства и премьер-министором Эстонии Петром Порошенко и Юри Ратасо соответственно. По предварительной информации, Порошенко прибудет в Таллинн с финансовым визитом в понедельник, 23 янвая

Источник: replyua.net.