Киев закроют на въезд и выезд

23.01.2017 14:38

Активисты планируют перекрыть все выезды и въезды в Киева в рамках акции протеста

Как передает Politeka со ссылкой на Facebook организации «АвтоЕвроСила», активисты намерены 24 января перекрыть все основные въезды в Киев «в рамках акции частичной блокировки в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567″.

Напомним, законопроект регулирует транзит и временный ввоз транспортных средств личного пользования.

«Законопроект 5567 — Требуем доступные авто для каждого украинца либо будут гореть шины. Автовладельцы со всей Украины в 07:00 собираются около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567″, – предупредили активисты.

В то же время, руководитель организации Олег Ярошевич предупредил, что блокироваться дороги будут частично — они намерены пропускать спецтранспорт (скорые, полиция, пожарные и т.д) и частные автомобили в случае экстренной необходимости.

Источник: politeka.net