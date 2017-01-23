Лечение украинцев за рубежом: чиновники готовят сюрприз

23.01.2017 17:15

Министерство здравоохранения Украины изменяет схему финансирования лечения украинцев за рубежом

Как передает Politeka, об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Минздрав и Минфин договорились изменить систему финансирования и перечислить все средства на лечение за рубежом в начале года, для того, чтобы больных можно было отправлять сразу же после принятия решения специальной комиссией Минздрава. Благодаря этому, уже к концу марта мы получим всю годовую сумму для отправки больных за границу. Это означает, что пациенты смогут выехать на лечение именно тогда, когда они в этом нуждаются», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ранее средства необходимые на оплату лечения за границей перечисляли равными суммами, поэтому не было возможности отправлять украинцев за границу постоянно, в случае необходимости.

Поэтому, Минздрав и Минфин намерены обсудить идею создания резервного фонда для отправки пациентов за границу, чтобы быстро реагировать в ситуациях с пациентами в критическом состоянии.

Соответственно изменениям, все средства предназначенные на 2017 год будут получены ведомством уже в течение первого квартала.

Источник: politeka.net