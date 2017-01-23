Мужчина порезал себя ножом и чуть не выбросился с 10-го этажа в Хмельницком

23.01.2017 21:08

В Хмельницком патрульные полиции спасли 30-летнего мужчину. Житель областного центра хотел покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 10-го этажа. Об этом сообщили в управлении НП города.

О намерении самоубийства в полицию сообщили местные жители. "Прибыв по адресу по улице Панаса Мирного, патрульные уговорили мужчину слезть с окна и открыть им дверь квартиры. При осмотре у мужчины обнаружили глубокие порезы на шее, руках и животе.

Патрульные оказали пострадавшему помощь и передали мужчину медикам "скорой", - отметили в ведомстве.

Источник: ua.today