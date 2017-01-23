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Названа причина провала приватизации в Украине
Стало известно, сколько денег от приватизации получил бюджет в 2016 году
Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества, по итогам 2016 года поступления составили 188,9 млн гривен, что на 24,8% больше, чем годом ранее.
Однако, рассчитывалось, что в конце прошлого года, Фонд госимущества перечислит в бюджет вдвое больше — 331 млн гривен. Как пояснили в пресс-службе, не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты, поэтому сумма оказалась меньше запланированной.
Также в отчете фонда указано, что за 2016 год было продано 139 объектов государственной собственности и 406 объектов коммунальной собственности. Примечательно, что согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества
Украины должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривен. Основной причиной провала приватизации называют проблему с Одесским припортовым заводом.
Теги: Украина, Донбасс, приватизация
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