Названа причина провала приватизации в Украине

23.01.2017 20:11

Стало известно, сколько денег от приватизации получил бюджет в 2016 году

Как передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества, по итогам 2016 года поступления составили 188,9 млн гривен, что на 24,8% больше, чем годом ранее.

Однако, рассчитывалось, что в конце прошлого года, Фонд госимущества перечислит в бюджет вдвое больше — 331 млн гривен. Как пояснили в пресс-службе, не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты, поэтому сумма оказалась меньше запланированной.

Также в отчете фонда указано, что за 2016 год было продано 139 объектов государственной собственности и 406 объектов коммунальной собственности. Примечательно, что согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году Фонд госимущества

Украины должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривен. Основной причиной провала приватизации называют проблему с Одесским припортовым заводом.