Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины

23.01.2017 10:05

Глава украинского Минобороны Степан Полторак уверен, что если Вашингтон согласится предоставить Киеву военную помощь, для Украины это станет переломным моментом, в том числе в вопросе подготовки военнослужащих, передает replyua.net.

При этом министр считает, что украинские власти не имеют возможности для того, чтобы повлиять на решение нового главы Белого дома, поэтому Дональд Трамп может как передать Украине такое необходимое оружие для преодоления российской агрессии, а может поступить совершенно иначе. Как бы там ни было, сказал Полторак, ВСУ готовы постоянно противостоять атакам российских военных вне зависимости от того, какое окончательное решение примут в США.



Полторак также заявил, что допускает возможность планов Путина расширить географию захвата украинских территорий, а также начать совершать атаки на одно из государств-членов НАТО.



Министр обороны Украины подчеркнул, что представителям ВСУ была предоставлена помощь от 18 государств, однако только Литва согласилась на передачу Киеву стрелкового оружия и боеприпасов, а остальные страны-союзники не решились на подобный шаг. Вместе с тем, Полторак уверен, что завершить конфликт на Донбассе можно только методами дипломатии.

Источник: replyua.net.