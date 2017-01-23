- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины10:05
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Языковый скандал: эксперт раскрыл истинную цель нового законопроекта09:28
- Россияне вступают в «Правый сектор»09:19
- Эксперт рассказал, «взлетят» ли цены на аренду жилья в Украине08:39
- Эстония пообещала окончить конфликт на Донбассе мирным путем08:25
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- В Харьковской обл. пограничники обнаружили около 10 кг наркотиков21:00
- Украину заполонил поддельный мед20:00
- В феврале украинцам обещают временно отключить интернет19:20
Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
Глава украинского Минобороны Степан Полторак уверен, что если Вашингтон согласится предоставить Киеву военную помощь, для Украины это станет переломным моментом, в том числе в вопросе подготовки военнослужащих, передает replyua.net.
При этом министр считает, что украинские власти не имеют возможности для того, чтобы повлиять на решение нового главы Белого дома, поэтому Дональд Трамп может как передать Украине такое необходимое оружие для преодоления российской агрессии, а может поступить совершенно иначе. Как бы там ни было, сказал Полторак, ВСУ готовы постоянно противостоять атакам российских военных вне зависимости от того, какое окончательное решение примут в США.
Полторак также заявил, что допускает возможность планов Путина расширить географию захвата украинских территорий, а также начать совершать атаки на одно из государств-членов НАТО.
Министр обороны Украины подчеркнул, что представителям ВСУ была предоставлена помощь от 18 государств, однако только Литва согласилась на передачу Киеву стрелкового оружия и боеприпасов, а остальные страны-союзники не решились на подобный шаг. Вместе с тем, Полторак уверен, что завершить конфликт на Донбассе можно только методами дипломатии.
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, захват, Полторак
- Глазами участника событий: как захватили последний украинский корабль в Крыму (ВИДЕО)
- Путин хотел отобрать у Украины все Причерноморье
- Делегации ПАСЕ и ООН выяснили в Донецке, кого выбирает Донбасс (ФОТО)
- Турчинов объявил о продолжении антитеррористической операции (ВИДЕО)
- Адвокат Савченко: "Надежда пообещала остановить голодовку, когда станет совсем плохо"
- Турчинов выдал все военные тайны России
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Из-за хранилища фенола на окраине Торецка, здесь нужно провести разведение сторон, – Хуг21:30
- Погибший в страшном ДТП военнослужащий был родом из Запорожской области 18:20
- Полиция Донецкой области ищет замену «Киевстару».16:20
- В Бахмуте военнослужащий ВСУ из Калашникова устроил стрельбу в квартире многоэтажки16:00
- Боевики вблизи Мариуполя обстреливали морпехов из минометов 15:10
- Украина поменяет Донбасс на Крым12:30
- Два года назад боевики "ДНР" расстреляли троллейбус с пассажирами в Донецке.12:00
- Порошенко заявил, что раскидываться территориями нецелесообразно11:40
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины10:05
- Хакеры от имени Путина пригрозили ракетным ударом по США09:55
- Захарченко потратил 100 млн. рублей для митингов в «ДНР» - блогеры09:47
- Ситуация в зоне АТО: под обстрелом населенные пункты и позиции ВСУ09:38
- Языковый скандал: эксперт раскрыл истинную цель нового законопроекта09:28
- Россияне вступают в «Правый сектор»09:19
- Врачи рассказали о состоянии Буша-старшего09:03
- В США ученые получили самую низкую температуру в мире09:00
- Интрига первой леди США: Мелания Трамп покидает Белый дом08:45
- Эксперт рассказал, «взлетят» ли цены на аренду жилья в Украине08:39
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Как выбрать хороший сыр - несколько признаков качественного продукта (ВИДЕО)11:43
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Украина начинает реализацию плана деоккупации Донбасса - министр
- Как украинцы «купили» Трампа
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт