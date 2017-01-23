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Порошенко разбушевался: полетели посольские головы
Президент Петр Порошенко уволил Василия Мармазова с должности посла Украины в Южной Корее.
Об этом говорится в указе Президента №14 от 23 января, передают Українські Новини.
Мармазов занимал должность посла с 1 сентября 2011 года.
Кроме того, Порошенко уволил Александра Левченко с должностей посла в Хорватии и посла в Боснии и Герцеговине по совместительству.
Об этом говорится в указе Президента №13 от 23 января.
Левченко был назначен послом в Боснии и Герцеговине в сентябре 2011 года, а в Хорватии - в сентябре 2010 года.
Также Порошенко уволил Евгения Перебийниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.
Об этом говорится в указах №15 и №16 от 23 января.
48-летний Перебийнис занимал должность посла в Латвии с мая 2015 года.
Он родился 9 ноября 1968 года в Тернополе, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко в 1992 году, владеет английским, русским, чешским и словацким языками.
С июня 2013 года он являлся главой департамента информационной политики Министерства иностранных дел.
Как сообщалось ранее, Президент Порошенко назначил послом Украины в Малазии Александра Нечитайло, в Королевстве Норвегия - Вячеслава Яцюка, а также по совместительству назначил послами в Шри-Ланке - Игоря Полиху, в Брунее Даруссаламе - Дмитрия Сеника, а в Объединенной Республике Танзания - Евгения Цимбалюка.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, посол, Порошенко
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