Порошенко разбушевался: полетели посольские головы

23.01.2017 15:05

Президент Петр Порошенко уволил Василия Мармазова с должности посла Украины в Южной Корее.

Об этом говорится в указе Президента №14 от 23 января, передают Українські Новини.

Мармазов занимал должность посла с 1 сентября 2011 года.

Кроме того, Порошенко уволил Александра Левченко с должностей посла в Хорватии и посла в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Об этом говорится в указе Президента №13 от 23 января.

Левченко был назначен послом в Боснии и Герцеговине в сентябре 2011 года, а в Хорватии - в сентябре 2010 года.

Также Порошенко уволил Евгения Перебийниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Об этом говорится в указах №15 и №16 от 23 января.

48-летний Перебийнис занимал должность посла в Латвии с мая 2015 года.

Он родился 9 ноября 1968 года в Тернополе, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко в 1992 году, владеет английским, русским, чешским и словацким языками.

С июня 2013 года он являлся главой департамента информационной политики Министерства иностранных дел.

Как сообщалось ранее, Президент Порошенко назначил послом Украины в Малазии Александра Нечитайло, в Королевстве Норвегия - Вячеслава Яцюка, а также по совместительству назначил послами в Шри-Ланке - Игоря Полиху, в Брунее Даруссаламе - Дмитрия Сеника, а в Объединенной Республике Танзания - Евгения Цимбалюка.

Источник: from-ua.com