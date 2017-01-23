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Промышленность Украины вышла из четырёхлетнего кризиса
Государственная служба статистики Украины поделилась оптимистичной новостью — украинская промышленность вышла из четырёхлетнего кризиса. Как передаёт replyua.net со ссылкой на отчёт ведомства, промышленное производство за 2016-й год впервые показало положительный рост, который отмечен на уровне 2,4%. Анализ декабря-2016 продемонстрировал 4,5-процентный рост в сравнении с аналогичным месяцем 2015-го года.
Согласно обнародованным данным, рост был зафиксирован в перерабатывающей (3,5% за 2016-й год) промышленности, а также в сферах поставки газа и электричества. Отрицательный рост по итогам 2016-го года продемонстрировала разработка карьеров, добывающая промышленность — сокращение зафиксировано на уровне 0,7%.
Начиная с 2012-го года, промышленное производство демонстрировало стабильный спад. Так, по данным Государственной службы статистики, в Украине по итогам 2012-го года было зафиксировано 0,7%-ное падение. Уже в 2013-м году падение ускорилось до 4,3%, в 2014-м году — до 10,1%, а в 2015-м достигло 13%. Первый рост ведомством был зафиксирован в феврале 2016-го года, положительная тенденция сохранялась практически весь минувший год.
Источник: replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, кризис, промышленность
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