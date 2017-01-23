Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россияне вступают в «Правый сектор»

23.01.2017 09:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россияне вступают в «Правый сектор»

Следственный комитет РФ заподозрил пятерых россиян в связях с «Правым сектором»

Как сообщает Politeka со ссылкой на Следком РФ, возбуждены уголовные дела в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова.

В их действиях усматривают признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней).

По данным следствия, пятеро россиян в разное время посещали Украину, где якобы пополнили ряды «Правого сектора».

«Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“, а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами „Правого сектора“ и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации», — заявила и. о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.

Кроме того, по ее словам, они вели «пропаганду идеологии, целей и задач „Правого сектора“» в интернете.

Отметим, «правый сектор» в России признан экстремисткой организацией.



Теги: Донбасс, россияне, Правый сектор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх