Россияне вступают в «Правый сектор»

23.01.2017 09:19

Следственный комитет РФ заподозрил пятерых россиян в связях с «Правым сектором»

Как сообщает Politeka со ссылкой на Следком РФ, возбуждены уголовные дела в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова.

В их действиях усматривают признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней).

По данным следствия, пятеро россиян в разное время посещали Украину, где якобы пополнили ряды «Правого сектора».

«Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса „Правый сектор“, а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами „Правого сектора“ и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации», — заявила и. о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.

Кроме того, по ее словам, они вели «пропаганду идеологии, целей и задач „Правого сектора“» в интернете.

Отметим, «правый сектор» в России признан экстремисткой организацией.