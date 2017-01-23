Савченко рассказала о "договорняке" с Тимошенко и пояснила, почему не нужны перевыборы Рады

Народный депутат поделилась своим видением на украинскую политику и свою роль в ней.

Парламентарий Надежда Савченко утверждает, что не в обиде на Юлию Тимошенко и фракцию "Батькивщина" за то, что ее исключили из своих рядов.

- Я не могут сказать, что были какие-то отношения с БЮТ или Тимошенко, а сейчас эти отношения исчезли. Какие могут быть отношения в политике? Это был простой договорняк, - заявила Надежда Савченков интервью "Фраза" и уточнила. – С их стороны – да, сознательный (договорняк, авт.), с моей – нет.

Что касается дальнейшего политического будущего, то Савченко еще не определилась, каким она его видит. Примыкать к политическому движению экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили пока не спешит.

- У нас каждый что-то пытается сделать. Но у нас есть проблема: все говорят об одном и том же и никого не могут услышать. Поэтому мы имеем очень много проблем, через которые не можем объединиться. Я не считаю, что нам нужно создавать 130 тысяч новых пенсий. Я считаю, что нам необходимо объединяться в новую силу, которая будет объединять людей вокруг идеи, - сказала Савченко. Какой должна быть эта идея, народный депутат внятно не смогла объяснить, витиевато рассуждая об изменения в Конституцию.

Также Надежда Савченко выступила категорически против любых перевыборов.

- Сейчас нам нужно остановиться и просто подумать. Хотя бы первый раз в жизни нам нужно подумать, прежде чем что-то делать. Прежде, чем сносить одну голову, необходимо четко понимать, что ты будешь ставить вместо этой головы. Если ты этого не знаешь, то просто не имеет смысла сносить голову, так как вместо одной головы у дракона вырастет три новые, - пояснила свою позицию Надежда Савченко.

По мнению народного депутата, самая большая ошибка украинских избирателей – верить в порядочность наших политиков.

- Наша ошибка в том, что люди верят в человеческую порядность. Люди верят, что если он уже наворовался, то не будет больше воровать, так как в него и так все есть. Но не существует предела человеческой жадности, человеческого эго, потому это будет вечно, - подчеркнула Савченко.

Парламентарий в очередной раз подметила, что не жалеет об обнародовании списков украинцев, которые находятся в плену в ЛДНР и России.

Источник: kp.ua/politics