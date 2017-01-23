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Стало известно, кто будет выходить на пенсию по выслуге лет
Рева рассказал, кто будет получать пенсию после 25 лет стажа.
На пенсию по выслуге лет - 25-летний страховой срок - будут идти только военнослужащие. Об этом заявил министр социальной политики, сообщает пресс-служба министерства.
По его словам пенсионное обеспечение должно осуществляться по единому закону государственного пенсионного страхования.
«У нас действовало 15 законодательных актов, которыми мы регулировали вопрос пенсионного обеспечения. В результате пенсионное обеспечение зависело не от того, сколько ты работаешь, какие взносы платишь в Пенсионный фонд, а от твоей должности. На сегодняшний день все данные законы уже не действуют», - сказал Рева.
Для военных будет отдельная система пенсионного обеспечения, в то время, как судьи останутся на общей системе.
Как сообщали «Комментарии», следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.
Напомним, граждане Украины смогут «купить» недостающие для получения пенсии годы трудового стажа.
Также сообщалось о том, что Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине.
Источник: comments.ua
Теги: Донбасс, пенсия, реформа
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