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Украина может напугать Европу ядерным «оружием» — политолог (видео)

23.01.2017 20:48
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Украина может оставить за собой право выйти из договоров по нераспространению ядерного оружия

Такое заявление в интервью Politeka сделал политолог Александр Кочетков.

Он пояснил, это не означает, что Украина создаст атомную бомбу. «Если в отношении нас не выполняется мир по одним договоренностям, то мы вправе выйти из договорного процесса, касающегося ядерного оружия. Тогда только западная дипломатия заерзает», — считает он.

По мнению политолога, те страны, которые в рамках Будапештского меморандума, гарантировали нам что-то, должны вернуться за стол переговоров и принять новые гарантии безопасности, а не пустые слова на бумаге.
Говоря об альтернативах «Минскому формату», он заявил, что необходим совершенно иной формат. Необходимо, чтобы Украина начала действовать с позиции не то чтобы силы, но инициативы. Ведь в информационной войне мы проигрываем по массовости, финансированию. При этом выигрываем в креативе.

Украина, говорит Кочетков, в дипломатическом поле обязана была предложить некоторые решения, чтобы выйти на новый уровень. Также Украина должна официально признать РФ агрессором, произвести необходимые для этого дипломатические шаги, внести эти документы в ООН, предупредить о разрыве дипломатических отношений, зафиксировать на уровне нашего законодательства сворачивание политических, культурных, экономических отношений с Россией как с агрессором.

«Только тогда РФ не сможет выступить, как сейчас в Минске, гарантом прекращения конфликта на Донбассе. Ведь это же абсурд. И мы должны вывести ее за скобки минского процесса, и оставить там только тех, кто гарантировал Украине безопасность», — подчеркивает политолог.
Кочетков называет это своеобразной формой шантажа и напоминает, что на территории нашего государства только пять атомных станций.



Теги: Донбасс, Европа, ядерное оружие, политолог
 
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