В России нашли способ скрыть потери боевиков Донбасса

23.01.2017 11:50

Российское командование боевикам на Донбассе приказало скрывать потери путем оформления убитых как пострадавших от несчастных случаев

Об этом сообщает Politeka по информации разведки Министерства обороны Украины.

Разведка констатирует, что на Донбассе растет количество потерь личного состава соединений и частей боевиков «ЛНР».

С целью размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6-го отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) боевиков обратилось к командованию корпуса с предложением по развертыванию дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты Менжинского в Луганске.

Предложение командиры отклонили из-за недостатка денег на его финансирование. В замен боевикам предложили доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты.

«При этом командованием 2-го армейского корпуса приказано скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев», — сообщают в ГУР.

Указанные решения вызвали возмущение личного состава в подразделениях боевиков и привели к увеличению количества желающих уволиться.

Источник: politeka.net