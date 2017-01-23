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В Украине поменяют систему начисления субсидий: к чему готовиться
В Украине скоро заработает более качественная система проверки доходов получателей субсидий. Это поможет отсеять недобросовестных получателей.
Об этом Обозревателю рассказала эксперт по вопросам социальной политики института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик.
"На эту систему планируется перейти в 2017 году (и в меморандуме МВФ об этом идет речь). Система позволит проверять уровень благосостояния гражданина, который претендует или уже получает ту или иную социальную помощь. До полного перехода нам еще далеко, но уже начиналась работа по субсидиям", — отметила она.
Как подчеркнула Онуфрик, при оформлении субсидий следует учитывать общее материальное состояние получателя, а не те доходы, которые он декларирует.
"Далеко не все виды доходов учитываются в общий доход. Ни депозит, ни проценты по депозиту, уже не говоря о наличии предметов роскоши: нескольких домов или самолетов — об этом вообще не идет речи. Ведь очень несправедливо, когда в доходах человека учитываются стипендии, социальная помощь, помощь по инвалидности, заработная плата, а вещи, которые свидетельствуют о роскоши, — нет. Человек может официально не работать, не иметь зарплаты, но получать какие-то дивиденды, доходы от инвестиционной деятельности, жить за счет того, что у него проценты по депозитах и одновременно получать субсидию", — обратила внимание эксперт.
Как считает Онуфрик, систему субсидии от теневых схем поможет очистить монетизация.
"Монетизация субсидий позволит очистить эту систему от разных теневых схем, теневых расчетов. Даст понять, сколько людей на самом деле нуждаются в субсидиях и куда идут деньги", — подытожила она.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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