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В Україну повертаються морози – Гідрометцентр
За інформацією начальника відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмили Савченко, до середини поточного тижня на всій території України передбачається суттєве зниження температурного режиму, про що повідомляє replyua.net.
Так, за її словами, 25 січня протягом доби очікується похолодання – в межах -1-7 градусів з позначкою «мінус». Дуже холодно буде в ніч на 26-те та протягом 27-го січня – вночі передбачається зниження температури до -15 градусів, в подекуди – до 20 градусів морозу, у східних областях – до 24 градусів, зазначила Савченко. Денна температура складатиме в межах -5-10 градусів.
Що стосується столиці, то у Києві, за інформацією Укргідрометцентру, 25 січня очікується температура в межах –3 – 5 градусів, проте протягом 26 та 27 січня буде досить холодно – вночі від 15 до 17 градусів морозу, а денна температура підніметься до -8 – 10 градусів морозу. При цьому синоптики заспокоюють, що це похолодання довго тривати не буде, оскільки вже 28 січня почнеться поступове потепління.
Разом з тим, на своїй сторінці у соцмережі синоптик Наталка Діденко попередила про снігопади у північних областях завтра, 24 січня, а вже у середу похолодання охопить більшу частину України та супроводжуватиметься сильним вітром.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, погода, гидрометеоцентр, мороз
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