В войне Путина с Украиной открылся новый фронт

23.01.2017 17:25

Конфликт между Россией и Украиной, обошедшийся почти в 10 тысяч жизней в 2014 году, возобновился на прошлой неделе, но уже вдали от полей боя

Как сообщает Politeka, об этом в своей статье для The Times Шон О’Нилл.

По его словам, две страны явились в Высокий суд Лондона, в котором, вместо солдат и ополченцев, открыли новый фронт адвокаты из Сити, вооруженные ноутбуками и толстыми папками с документами».

«Враждующие подразделения во главе с ведущими коммерческими юристами Лондона Марком Ховардом и Банкимом Танки, сойдутся в первой схватке по поводу ссуды в размере 3 млрд долларов, предоставленной Украине режимом Путина», — пишет О’ Нилл.

Доверенное лицо России как держателя облигаций по предоставленной Украине ссуде — Debenture Trust Corporation — представляет адвокат Ховард при поддержке фирмы Norton Rose Fulbright. Украинское правительство представляет адвокат Танки при поддержке фирмы Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan. Он настаивает, что его настоящий оппонент — Россия.

По словам Танки, Debenture Trust Corporation «действовала по распоряжениям, от лица и исключительно в интересах» России, которая «вынудила Украину принять ссуду, заставив ее отказаться от соглашения об ассоциации с Европейским союзом и погрузив страну в финансовый кризис».

Танки утверждает, что притязания Москвы «проистекают из и сами являются частью более широкой стратегии незаконной и нелегитимной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, приведшей и приводящей к опустошительным последствиям для страны, ее народа и экономики», а Россия «прячется за доверенным лицом».

«По мнению адвоката украинской стороны, предъявленное Москвой требование о выплате ссуды «не только возмутительно с точки зрения нравственности, но и основано на небезупречном анализе фактов и правовых аспектов», — говорится в статье.

Украина заявила, что вправе отказаться от выплаты ссуды в качестве контрмеры против аннексии Крыма.

Источник: politeka.net