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Встреча Порошенко и Трампа: эксперты дали пессимистичный прогноз

23.01.2017 10:32
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Встреча Порошенко и Трампа: эксперты дали пессимистичный прогноз

Эксперты не ожидают скорой встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом

Об этом пишет «Сегодня».

Главные причины — занятость Трампа внутриполитическими делами и более низкая приоритетность украинского вопроса для его администрации, чем для предыдущей власти.

«Трамп сейчас станет решать озвученные им задачи: сворачивание затратной медреформы, ужесточение свободной торговли с Канадой и Мексикой, налаживание отношений с Россией. Февраль — слишком оптимистичная дата для встречи Порошенко — Трамп, да и к лучшему, так как Трамп будет не готов. Скорее всего, она состоится не раньше мая», — заявил политолог Вадим Карасев.

С тем, что до лета не стоит ожидать подвижек, согласен и эксперт-международник Андрей Бузаров. Но встреча на высшем уровне, по его словам, в любом случае будет, вопрос лишь в ее результативности для Украины.

Как писала Politeka, Порошенко недавно заявил, что договорился о встрече с Трампом. По его прогнозам, она должна состояться в феврале.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, президент, встреча, Порошенко
 
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