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СБУ проверит Пинчука из-за его скандальной статьи
Служба безопасности Украины проверяет высказывания бизнесмена Виктора Пинчука в рамках расследования уголовного производства о совершении особо тяжких преступлений. Об этом следует из ответа руководителя СБУ Василия Грицака на обращение внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яроша. Документ опубликован на странице Яроша в Facebook, сообщает сайт "Новости Донбасса".
«Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза», - говорится в ответе руководителя СБУ.
В ответе на депутатское обращение Яроша также говорится, что данная экспертиза проводится в рамках расследования уголовного производства по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Создание террористической группы или террористической организации», и «Финансирование терроризма».
Напомним, англоязычная версия статьи вызвала резонанс в украинском обществе. В частности, на данную публикацию отреагировали в администрации президента Украины Петра Порошенко.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, СБУ, проверка, статус
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