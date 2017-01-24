Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СБУ проверит Пинчука из-за его скандальной статьи

24.01.2017 17:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ проверит Пинчука из-за его скандальной статьи

Служба безопасности Украины проверяет высказывания бизнесмена Виктора Пинчука в рамках расследования уголовного производства о совершении особо тяжких преступлений. Об этом следует из ответа руководителя СБУ Василия Грицака на обращение внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яроша. Документ опубликован на странице Яроша в Facebook, сообщает сайт "Новости Донбасса".

«Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза», - говорится в ответе руководителя СБУ.

В ответе на депутатское обращение Яроша также говорится, что данная экспертиза проводится в рамках расследования уголовного производства по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Создание террористической группы или террористической организации», и «Финансирование терроризма».

Напомним, англоязычная версия статьи вызвала резонанс в украинском обществе. В частности, на данную публикацию отреагировали в администрации президента Украины Петра Порошенко.


Фото: novosti.dn.ua/

Теги: Донбасс, СБУ, проверка, статус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх