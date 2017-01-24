СБУ проверит Пинчука из-за его скандальной статьи

24.01.2017 17:43

Служба безопасности Украины проверяет высказывания бизнесмена Виктора Пинчука в рамках расследования уголовного производства о совершении особо тяжких преступлений. Об этом следует из ответа руководителя СБУ Василия Грицака на обращение внефракционного народного депутата Украины Дмитрия Яроша. Документ опубликован на странице Яроша в Facebook, сообщает сайт "Новости Донбасса".

«Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза», - говорится в ответе руководителя СБУ.

В ответе на депутатское обращение Яроша также говорится, что данная экспертиза проводится в рамках расследования уголовного производства по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Создание террористической группы или террористической организации», и «Финансирование терроризма».

Напомним, англоязычная версия статьи вызвала резонанс в украинском обществе. В частности, на данную публикацию отреагировали в администрации президента Украины Петра Порошенко.