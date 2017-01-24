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Украинцы снова признаны самыми бедными в Европе после молдаван

24.01.2017 19:41
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Украинцы снова признаны самыми бедными в Европе после молдаван

В рейтинге Cost of Living Index Украина заняла второе место в списке самых бедных государств Европы, пишет "ДонПресс".

"Лидером" списка стала Молдова. Отмечается, что данный рейтинг составлен с ориентировкой на несколько показателей — минимальную зарплату, расходы на продукты питания, траты на отдых и одежду.

При этом стало известно, что самая низкая минимальная зарплата в Молдове — эквивалент 105 долларов, в то время как в Украине он составляет 120 долларов.

Сообщается, что 36% от минималки украинцы вынуждены тратить на продукты питания. В то же время, в России граждане тратят на еду 25% от минимального дохода, а в богатых странах Евросоюза 12%.

Всего 1,5% от ежемесячного заработка украинцы могут выделить на развлечение и отдых.

При этом сообщается, что единственная позиция, которая приподнимает Украину, это — приобретение одежды: украинцы выделяют на обновление гардероба 5,7 процентов от заработка.


Фото: hyser.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Европа, рейтинг, бедность
 
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