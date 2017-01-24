Украинских водителей ожидают новшества, которые не позволят расслабиться

24.01.2017 18:08

Замглавы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева обнародовала на своей странице в "Фейсбуке" нововведения, которые ожидают украинских водителей в ближайшее время, пишет ubr.ua со ссылкой на AUTO-Consulting.

В удостоверение водителя добавят микрочип. Также изменят срок действия и подкатегории. Такие изменения готовят внести в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины.

Но кроме того, Деева анонсирует изменение срока действия удостоверений водителя.

По ее словам, это от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки знаний и навыков.

По словам заместителя главы МВД: "пересмотр сроков действительности поспособствует большей безопасности дорожного движения",

Кроме того, Деева анонсирует и появление новых стандартов и периодичности проведения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы. Также будут внедрены и новые стандарты по подготовке и экзаменации водителей.

Анонсировала Деева и пересмотр категорий автотранспорта.

А завершила свой пост заместитель министра МВД многозначительной фразой: Мне нравится, что команда МВД не останавливается на выполнении обязательств перед ЕС, но разрабатывает по-настоящему новые и современные подходы и совершенствуется с каждым днем.

Похоже, что украинским водителям теперь придется подучивать правила ПДД и оплачивать всю процедуру сдачи на права с завидной регулярностью.