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Украинских водителей ожидают новшества, которые не позволят расслабиться
Замглавы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева обнародовала на своей странице в "Фейсбуке" нововведения, которые ожидают украинских водителей в ближайшее время, пишет ubr.ua со ссылкой на AUTO-Consulting.
В удостоверение водителя добавят микрочип. Также изменят срок действия и подкатегории. Такие изменения готовят внести в закон "О дорожном движении" и ПДД Украины.
Но кроме того, Деева анонсирует изменение срока действия удостоверений водителя.
По ее словам, это от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки знаний и навыков.
По словам заместителя главы МВД: "пересмотр сроков действительности поспособствует большей безопасности дорожного движения",
Кроме того, Деева анонсирует и появление новых стандартов и периодичности проведения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы. Также будут внедрены и новые стандарты по подготовке и экзаменации водителей.
Анонсировала Деева и пересмотр категорий автотранспорта.
А завершила свой пост заместитель министра МВД многозначительной фразой: Мне нравится, что команда МВД не останавливается на выполнении обязательств перед ЕС, но разрабатывает по-настоящему новые и современные подходы и совершенствуется с каждым днем.
Похоже, что украинским водителям теперь придется подучивать правила ПДД и оплачивать всю процедуру сдачи на права с завидной регулярностью.
Фото: https://styler.rbc.ua/
Теги: Донбасс, водитель, правила, экзамен
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