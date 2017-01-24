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Український алфавіт отримав офіційну транслітерацію латиницею (Таблиця)
Кабінет міністрів України постановою затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.
Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).
Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).
Відтепер буквосполучення "зг" офіційно передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж".
Що ж стосується м'якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.
Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.
Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею
|
Український алфавіт
|
Латиниця
|
Позиція у слові
|
Приклади написання
|
українською мовою
|
латиницею
|
Аа
|
Aа
|
|
Алушта
|
Alushta
|
Бб
|
Bb
|
|
Борщагівка
|
Borshchahivkа
|
Вв
|
Vv
|
|
Вінниця
|
Vinnytsia
|
Гг
|
Hh
|
|
Гадяч
|
Hadiach
|
Ґґ
|
Gg
|
|
Ґалаґан
|
Galagan
|
Дд
|
Dd
|
|
Донецьк
|
Donetsk
|
Ее
|
Eе
|
|
Рівне
|
Rivne
|
Єє
|
Ye
ie
|
на початку слова
|
Єнакієве
|
Yenakiieve
|
Жж
|
Zh zh
|
|
Житомир
|
Zhytomyr
|
Зз
|
Zz
|
|
Закарпаття
|
Zakarpattia
|
Ии
|
Yy
|
|
Медвин
|
Medvyn
|
Іі
|
Ii
|
|
Іванків
|
Ivankiv
|
Її
|
Yi
i
|
на початку слова
в інших позиціях
|
Їжакевич
|
Yizhakevych
|
Йй
|
Y
|
на початку слова
|
Йосипівка
|
Yosypivka
|
Кк
|
Kk
|
|
Київ
|
Kyiv
|
Лл
|
Ll
|
|
Лебедин
|
Lebedyn
|
Мм
|
Mm
|
|
Миколаїв
|
Mykolaiv
|
Нн
|
Nn
|
|
Ніжин
|
Nizhyn
|
Оо
|
Oo
|
|
Одеса
|
Odesa
|
Пп
|
Pp
|
|
Полтава
|
Poltava
|
Рр
|
Rr
|
|
Решетилівка
|
Reshetylivka
|
Сс
|
Ss
|
|
Суми
|
Sumy
|
Тт
|
Tt
|
|
Тернопіль
|
Ternopil
|
Уу
|
Uu
|
|
Ужгород
|
Uzhhorod
|
Фф
|
Ff
|
|
Фастів
|
Fastiv
|
Хх
|
Kh kh
|
|
Харків
|
Kharkiv
|
Цц
|
Ts ts
|
|
Біла Церква
|
Bila Tserkva
|
Чч
|
Ch ch
|
|
Чернівці
|
Chernivtsi
|
Шш
|
Sh sh
|
|
Шостка
|
Shostka
|
Щщ
|
Shch shch
|
|
Щербухи
|
Shcherbukhy
|
|
|
|
|
|
Юю
|
Yu
іu
|
на початку слова
|
Юрій
|
Yurii
|
Яя
|
Ya
ia
|
на початку слова
|
Яготин
|
Yahotyn
Фото: lb.ua/
Теги: Украина, Донбасс, алфавит, латекс
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