В феврале Украина на месяц возглавит Совбез ООН - чего ожидать

24.01.2017 10:32

В феврале Украина на месяц возглавит Совет безопасности ООН. Постоянный представитель в организации Владимир Ельченко уже озвучил программу своего председательствования в Совбезе. О том, какие вопросы поднимет наша страна и какую выгоду мы можем получить, пишет "Сегодня".

О том, что Ельченко займет кресло председателя одного из главных органов ООН, стало известно еще в начале 2016-го, когда Украина присоединились к Совбезу на правах непостоянного члена. Напомним, что СБ насчитывает 15 стран-членов, пять из которых — постоянные. Отметим, что государство-председатель назначается в алфавитном порядке на месяц: сегодня эти функции выполняет Швеция, в феврале — мы, а в марте — Великобритания.

При этом по словам Ельченко, украинское представительство готовилось заранее и еще осенью определилось с основными тезисами программы. В первую очередь будут рассматриваться стандартные вопросы — например, завершение мандатов миротворческих миссий ООН (Ирак, Ливия, средняя Азия). Однако уже 13 февраля Украина представит свою первую инициативу для дебатов внутри Совбеза — защита объектов критической инфраструктуры в мире. Речь идет о вопросах защиты объектов энергетики, телекоммуникаций, больниц и газотранспортной системы. Как отметил постпред, это невероятно актуальная для Украины тема, так как разрушение критической инфраструктуры является одной из форм гибридной войны.

Вторым украинским вопросом, который будут рассматривать 21 февраля, будет урегулирование конфликтов на территории Европы. По словам самого Ельченко, полноценно этот вопрос не рассматривался в Совбезе около 20 лет, с момента военных действий на Балканском полуострове. В рамках дебатов по этой теме украинская сторона планирует поднять вопрос Донбасса.

Однако украинский дипломат Богдан Яременко отмечает, что ждать каких-то конкретных результатов от месяца председательствования наивно. Он напоминает, что должность председателя СБ ООН формальная. "У нас очень завышены ожидания от участия Украины в Совбезе, и еще более завышены от этого председательствования. Но тут все сведется к функциям секретаря", — говорит дипломат. При этом Яременко напоминает, что сегодня в Европе достаточно нерешенных конфликтов (Нагорный Карабах, Приднестровье, Кипр), несмотря на усилия Совета безопасности.

Однако политолог Руслан Бортник отмечает: Украина может и должна использовать эту возможность для того, чтобы перехватить политическую и информационную инициативу. По его мнению, дебаты 21 февраля Украина может использовать для решения своих проблем. "Это идеальная площадка для того, чтобы предложить новый алгоритм реализации Минских соглашений, представить свои решения крымских вопросов. Именно на это должны потратить украинские дипломаты весь февраль. Но тут важно не создать очередной "израильский" казус, когда мы голосуем за чужие резолюции, которые в конечном итоге бьют по нам", — резюмирует эксперт.

Вопрос регулирования конфликтов в Европе на обсуждение Совета безопасности ООН действительно выносился последний раз чуть меньше 20 лет назад. Это произошло во время войны в Косово, которая длилась с 1998 по 1999 год. Итогом заседаний, где темой было именно урегулирование конфликтов на континенте, стали пять резолюций. Согласно этим документам, были введены миротворческий контингент на территорию Югославии и экономические санкций против Белграда (столица бывшей Югославии). Наконец, каждая из резолюций широко освещала проблемы беженцев. Стоит также отметить, что активно использовали предложенную в этом году Ельченко тему на заседаниях Совбеза и во время Боснийской войны (1992—1995 гг.). Тогда с помощью одной из резолюций были созданы "Силы ООН по охране" — около 13 тыс. военных в течение 12 месяцев размещались на территории государства.