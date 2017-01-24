- Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка11:53
- Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией блокируют въезды в Киев10:55
- В феврале Украина на месяц возглавит Совбез ООН - чего ожидать10:32
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- Український алфавіт отримав офіційну транслітерацію латиницею (Таблиця)09:31
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару08:31
- Погода в Украине 24 января: солнечно, местами ожидается снег08:23
- "200 000 долларов на оружие" - волонтеры нашли подтверждение "мощной" подготовки "русской весны" в Украине08:03
- Личный охранник «народного мэра ДНР» задержан на Донбассе22:48
Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией блокируют въезды в Киев
Около 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах, сообщает "Интерфакс".
Как сообщает во вторник утром отдел коммуникации полиции Киева, машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено.
На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.
"Таким образом, владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, которые приобретены за рубежом", - сказано в сообщении полиции.
На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальоны сопровождения.
Грубых нарушений правопорядка не зафиксировано.
Как сообщалось, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.
Как ожидается, во вторник, 24 января, в 12:00 часть автомобилистов соберется возле Кабинета министров Украины, чтобы выразить свои требования к правительству.
Фото: interfax.com.ua/
Теги: Донбасс, Киев, трасса, блокада, растаможивание, автомобиль
- Новый губернатор Донетчины не справляется? (ВИДЕО)
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- Внимание, водители: въезд в Киев перекрыт!
- Активисты Евромайдана собираются снова блокировать правительственный квартал. И громко бибикать
- Главные трассы столицы серьёзно заблокированы (ВИДЕО)
- Митингующие распустили министров по домам
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Боевики ночью 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО из тяжелых орудий10:05
- ДНРовцы будут проверять всех "своих" "переселенцев" (ВИДЕО)09:51
- В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников09:29
- Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января09:16
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"08:49
- "Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков08:14
- Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка11:53
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
- Объявлены номинанты на премию «Золотая малина - 2017»11:15
- Китай разместил новейшие ракетные комплексы на границе с Россией11:02
- Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией блокируют въезды в Киев10:55
- Samsung заявила о разработке нового Galaxy Note10:45
- В феврале Украина на месяц возглавит Совбез ООН - чего ожидать10:32
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе10:20
- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски
- Украина поменяет Донбасс на Крым