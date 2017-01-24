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Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка

24.01.2017 11:53
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Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка

В Днепре в результате стрельбы ранение получил шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба областной полиции. Инцидент произошел около 20.00 понедельника, 23 января, пишет korrespondent.net.

"Мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно доставили ребенка в больницу", – сообщили правоохранители.

Ребенку сделали операцию, извлекли пулю, его состояние врачи оценивают как тяжелое. По извлеченной пуле будет определено оружие. Сейчас правоохранители ищут свидетелей произошедшего.


Фото: https://dnepr.vj.ua/

Теги: Донбасс, ребенок, ранение, Днепр
 
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