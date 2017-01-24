Жуткое происшествие в Днепре: на глазах у родителей подстрелили 6-ти летнего ребенка

"Мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20 лет Победы. Вдруг взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно доставили ребенка в больницу", – сообщили правоохранители.