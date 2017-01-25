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Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины

25.01.2017 12:21
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Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины

На своей странице в "Фейсбуке" журналист Айдер Муждабаев сообщает о том, что Россия уже успела избрать нового украинского президента, передает replyua.net.

По словам Муждабаева, власть передадут очень гладко, поскольку будущий украинский глава прекрасно встроен в существующую в стране элиту.

«Нынешний президент Украины с будущим главой общается по-дружески, мэр столицы также его уважает, а на его завтраки приходит прозападный депутат, который непрерывно борется с коррупцией. Как вам новый кандидат? Ему посвящены все ток-шоу на центральных российских каналах, о чем уже говорил журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве», пишет Муждабаев.

По его словам, Пинчук не является «человеком войны», и он – прагматик, который предлагает план по восстановлению отношений между РФ и Украиной.

«В американскую элиту он тоже вхож, его печатают западные СМИ. Российские информагентства анализируют шансы Пинчука на должность президента, и заявляют, что они неплохие», отмечает журналист. Также Муждабаев пишет, что украинцам нужно более внимательно присмотреться к этому кандидату – он еще не выбран, но кандидатура уже обозначена. 


Фото: replyua.net/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, президент, журналист, выбор, Виктор Андрусив
 
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