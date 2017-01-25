Командир "Грузинского легиона" призвал украинские власти не передавать РФ Гию Церцвадзе, который воевал в АТО

25.01.2017 09:09

Если Украина выдаст России гражданина Грузии Гию Церцвадзе, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе добровольческих сил, воюющих в составе Вооруженных сил Украины, "Грузинский легион" покинет страну. Об этом заявил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в Facebook, пишет gordonua.comю

"Если бойца Гию Церцвадзе передадут Росии, "Грузинский Легион" покинет Украину в знак протеста!" – предупредил он.

19 января адвокат Церцвадзе Ксения Проконова сообщила, что Соломенский районный суд Киева арестовал ее подзащитного на 40 суток – до получения от России запроса на его выдачу. Проконова отметила, что осуществляется политическое преследование гражданина Грузии со стороны России. Сведения о его причастности к убийству сфабрикованы, добавила юрист. В прокуратуре Украины заявили, что проверяют информацию об участии Церцвадзе в антитеррористической операции на востоке Украины и пообещали отказать России в его выдаче, если эта информация подтвердится.

"Грузинский легион" стал первым состоящим из иностранцев подразделением, вошедшим в состав Вооруженных сил Украины, а именно – 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Иностранцы и лица без гражданства получили легальную возможность служить по контракту в Вооруженных силах Украины после того, как 5 ноября 2015 года вступил в силу соответствующий закон.







