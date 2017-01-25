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Крищенко снял свою кандидатуру на пост главы Нацполиции из-за трагедии в Княжичах

25.01.2017 12:11
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Крищенко снял свою кандидатуру на пост главы Нацполиции из-за трагедии в Княжичах

Глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он сообщил в Facebook, передает 112.ua.

"Принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность председателя Национальной полиции. Как патриот своей профессии, не могу ставить под сомнение объективность выбора руководителя многотысячного коллектива полиции. В первую очередь это связано с трагическими событиями на Киевщине, в том числе в Княжичах", - сказал Крищенко.

Он отметил, что несет непосредственную ответственность за трагедию в Княжичах. 

Напомним, Крищенко был предупрежден о неполном должностном соответствии по факту служебного расследования перестрелки в Княжичах. Там 4 декабря в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей. 


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, конкурс, кандидат, Андрей Kishe, главврач
 
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