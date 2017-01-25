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Курс НБУ на 25 января: доллар и евро стали дешевле

25.01.2017 09:45
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Курс НБУ на 25 января: доллар и евро стали дешевле

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на среду, 25 января.

По сравнению с предыдущим днем, доллар подешевел на 10 коп. - до 27,23 грн.

Курс евро упал на 3 коп. - до 29,26 грн.

Российский рубль незначительно подорожал - до 0,460 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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