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Мер Київа долучився до флешмобу #22PushUpChallenge (ВІДЕО)

25.01.2017 21:54
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Мер Київа долучився до флешмобу #22PushUpChallenge (ВІДЕО)

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО, отримавши естафету від патрульної поліції Києва.


Фото: kievvlast.com.ua/

Теги: Донбасс, Киев, мэр, Кличко, флешмоб
 
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