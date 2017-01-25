ПАСЕ призвала Россию освободить украинских заключенных и повлиять на ополченцев

25.01.2017 08:06

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию № 14229 «Об угрозах журналистам и свободе слова в Европе», требующую, в том числе, освободить украинских заключенных в России, пишет "Росбалт".

«В ПАСЕ принята резолюция, подготовленная нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену», — написала первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Документ поддержали 110 депутатов, 15 проголосовали против, девять — воздержались, сообщает «Европейская правда».

ПАСЕ призывает РФ освободить режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, арестованного по подозрению в «шпионаже», а также снять обвинения в адрес крымских журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены, обвиненных в сепаратизме из-за непризнания законным присоединения Крыма к России.

Кроме того, ПАСЕ поддержала требование к России оказать влияние на ополченцев для обеспечения возможности работы журналистов в зоне конфликта в Донбассе.

Документ содержит критику и рекомендации, адресованные властям Грузии, Турции, Венгрии, Польши и Греции, а также замечание, что в Белоруссии «практически отсутствует свобода слова». При этом принятая резолюция не содержит замечаний в адрес Украины.

Напомним, делегация России не принимает участия в работе и до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.