Главная / Новости / Украина / По уровню коррупции Украина разделила 131-е место вместе с Россией, Казахстаном и Непалом (ИНФОГРАФИКА)
Последние новости раздела
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины12:21
- Крищенко снял свою кандидатуру на пост главы Нацполиции из-за трагедии в Княжичах12:11
- "Оппозиционный блок" предлагает привлечь к переговорам по Донбассу администрацию Трампа12:03
- По уровню коррупции Украина разделила 131-е место вместе с Россией, Казахстаном и Непалом (ИНФОГРАФИКА)11:51
- Троян озвучил причины, по которым снял свою кандидатуру на должность главы Нацполиции Украины11:31
- Курс НБУ на 25 января: доллар и евро стали дешевле09:45
- Командир "Грузинского легиона" призвал украинские власти не передавать РФ Гию Церцвадзе, который воевал в АТО09:09
- Погода в Украине 25 января: во всех регионах ожидается снег08:51
- ПАСЕ призвала Россию освободить украинских заключенных и повлиять на ополченцев08:06
- Украинцы снова признаны самыми бедными в Европе после молдаван19:41
По уровню коррупции Украина разделила 131-е место вместе с Россией, Казахстаном и Непалом (ИНФОГРАФИКА)
25.01.2017 11:51
Украина получила 29 баллов из 100 в мировом Индексе восприятия коррупции (СРІ) за 2016 год. Данные опубликованы на сайте Transparency International, сообщает "Апостроф".
В общем списке из 176 стран Украина заняла 131 место. Вместе с ней место разделили, также получив по 29 баллов, Казахстан, Россия, Непал и Иран.
В 2015 году украинский показатель был на 2 балла меньше.
Отмечается, что у Украины улучшился показатель использования служебного положения в органах исполнительной власти, полиции и вооруженных силах. При этом в судебной ветви власти ситуация осталась, как и во времена режима Януковича.
Первое и второе места в индексе заняли Дания и Новая Зеландия, третье – у Финляндии, на четвертом – Швеция. Пятое место заняла Швейцария.
Фото: argumentua.com/
Теги: Украина, Донбасс, коррупция, индекс, баллистические ракеты
Читайте также:
- В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома12:16
- "Оппозиционный блок" предлагает привлечь к переговорам по Донбассу администрацию Трампа12:03
- Боевики "ДНР" заявили, что участок трассы, ведущей на горловку, находится под их контролем11:14
- В зоне проведения АТО обнаружен серьезный тайник с боеприпасами (ФОТО)10:52
- Незаконные грузы, поддельный паспорт, предложение взятки - итоги работы пограничников за сутки на КПВВ в Донбассе10:30
- В Тельмановском районе из-за обстрелов повреждены дома10:21
- С полуночи боевики 8 раз вели огонь по силам АТО10:18
- Попадание снарядов в фенольный завод, который находится на линии разграничения, грозит катастрофой всей Донецкой области - Жебривский09:53
- Госпогранслужба сообщает о большом количестве автомобилей на КПВВ "Марьинка". "Майорск" и "Гнутово"09:36
- Сегодня ОБСЕ будет наблюдать за разведением сторон в Станице Луганской09:15
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины12:21
- В Ясиноватой и Зайцево из-за обстрелов повреждены жилые дома12:16
- Крищенко снял свою кандидатуру на пост главы Нацполиции из-за трагедии в Княжичах12:11
- "Оппозиционный блок" предлагает привлечь к переговорам по Донбассу администрацию Трампа12:03
- По уровню коррупции Украина разделила 131-е место вместе с Россией, Казахстаном и Непалом (ИНФОГРАФИКА)11:51
- Троян озвучил причины, по которым снял свою кандидатуру на должность главы Нацполиции Украины11:31
- Боевики "ДНР" заявили, что участок трассы, ведущей на горловку, находится под их контролем11:14
- Президент США не сможет нажать ядерную кнопку без согласования с Конгрессом11:02
- В зоне проведения АТО обнаружен серьезный тайник с боеприпасами (ФОТО)10:52
- В "Лаборатории Касперского" нашли "врага народа"10:45
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины