По уровню коррупции Украина разделила 131-е место вместе с Россией, Казахстаном и Непалом (ИНФОГРАФИКА)

25.01.2017 11:51

Украина получила 29 баллов из 100 в мировом Индексе восприятия коррупции (СРІ) за 2016 год. Данные опубликованы на сайте Transparency International, сообщает "Апостроф".

В общем списке из 176 стран Украина заняла 131 место. Вместе с ней место разделили, также получив по 29 баллов, Казахстан, Россия, Непал и Иран.

В 2015 году украинский показатель был на 2 балла меньше.

Отмечается, что у Украины улучшился показатель использования служебного положения в органах исполнительной власти, полиции и вооруженных силах. При этом в судебной ветви власти ситуация осталась, как и во времена режима Януковича.

Первое и второе места в индексе заняли Дания и Новая Зеландия, третье – у Финляндии, на четвертом – Швеция. Пятое место заняла Швейцария.