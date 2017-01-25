Погода в Украине 25 января: во всех регионах ожидается снег

25.01.2017 08:51

Температура воздуха днем в стране -1...+1 градусов; ночные показатели будут -3...-5. Ветер западного направления 5-10 м/с.

В центральных областях ожидаются осадки - снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -3...-5, ночью -3...-5.

На севере Украины ожидается снег. Температура воздуха в среднем по региону днем -4...-6, ночью -4...-6.

В городах восточной Украины ожидается снег. Температура днем -3...-5, ночью -3...-5.

В южных областях синоптики обещают снег. Температура днем от 0 до -2, ночью -2...-4.

В западной части ожидается снег. Температура воздуха в регионе ожидается -2...-4, ночью -2...-4.