Стало известно, что станет трагедией для Порошенко

25.01.2017 18:06

Если для Путина трагедией стал распад Советского Союза, то для Порошенко трагедией будет коллапс Евросоюза, пишет zn.ua.

Страны Европейского Союза получают преимущества от членства в этом объединении, и только Россия стремится разъединить ЕС, заявил президент Петр Порошенко в интервью финским СМИ Helsingin Sanomat, сообщает пресс-служба украинского президента.

"Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция чувствует пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Брекзит. Также Финляндия. А Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС.

"Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.

Отметим, в декабре 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин по-прежнему считает развал СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века".