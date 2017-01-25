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Стало известно, что станет трагедией для Порошенко

25.01.2017 18:06
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Стало известно, что станет трагедией для Порошенко

Если для Путина трагедией стал распад Советского Союза, то для Порошенко трагедией будет коллапс Евросоюза, пишет zn.ua.

Страны Европейского Союза получают преимущества от членства в этом объединении, и только Россия стремится разъединить ЕС, заявил президент Петр Порошенко в интервью финским СМИ Helsingin Sanomat, сообщает пресс-служба украинского президента.

"Кто не получает выгоды от существования ЕС? Франция чувствует пользу, так же, как Германия и Великобритания, даже несмотря на Брекзит. Также Финляндия. А Россия направляет силы на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - подчеркнул Порошенко.

Президент выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в ЕС.

"Говорят, что Путин сказал, что для него распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов. Для меня трагедией был бы коллапс Евросоюза", - отметил он.

Отметим, в декабре 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин по-прежнему считает развал СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века".


Фото: https://focus.ua/

Теги: Донбасс, Путин, трагедия, распаривание, Евросоюз, Порошенко
 
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