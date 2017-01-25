"У нас платят столько, за сколько люди готовы работать" - в тему об эмиграции и любви к родине

25.01.2017 14:21

Об этом не принято говорить, но таланты уезжают из страны не только из-за бестолкового государства, но и из-за постсоветского бизнеса. Поговорите с эмигрантами, работающими в найме. Скорее всего, первое, о чем они вам скажут – отношение к квалифицированным сотрудникам в странах Западной Европы и в Украине отличается разительно. Об этом на "Новом времени" пишет директор по развитию Work.ua Сергей Марченко.

Несколько дней назад в сети появилось письмо Олега Тинькова сотрудникам Тинькофф Банк. "Здоровые люди не кушают два-три-четыре раза в день. Если вы больны – здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы вперед", – пишет своим подчиненным медийный любимец, щедро цитируемый на тренингах и бизнес-конференциях. Это Россия. Но это и общая постсоветская идеология ведения бизнеса для бизнесменов из бывшего СССР. Идеология выжать из людей столько, сколько получится, а кто недоволен – новых найдем.

Постсоветские бизнесмены вроде Тинькова могут быть сколько угодно продвинутым и технологичными. Могут писать книги и создавать фантастические продукты. Могут даже жертвовать деньги на благотворительность. А потом бац – и такое письмо.

Наверное, многие сочтут письмо Тинькова или нашумевшее несколько лет назад селекторное заседание одного украинского бизнесмена досадной оплошностью, ошибкой. Что он, мол, ничего плохого не имел в виду: в рабочее время надо работать, а не баклуши бить. Но это не так. Это не ошибка, это идеология. Сотрудники не должны есть, курить, общаться – они должны впахивать.

Здесь нет и не предвидится в ближайшее время поступков сродни решению Бена Прайса из Gravity Payments, поднять зарплаты сотрудникам до $70 000 в год за счет своих доходов. Бен считает, что в таком случае его сотрудники смогут не думать о деньгах, быть счастливыми и приносить больше пользы. Здесь у собственников не принято поощрять менеджмент и ключевых сотрудников долей в бизнесе. И хотя все читают умные книги и восхищаются корпоративной культурой Google, покажите мне украинские компании, где ключевые сотрудники, как в Google, имеют долю в бизнесе? Их практически нет. Хотя вот, вспомнил одну – Приватбанк, который в технологическом и в клиентском сервисе на две головы выше остальных. Так вот: компания топов, развивавшая банк, была собственниками миноритарных долей Приватбанка. Развивали свое, отсюда и результат.

Но результат, показанный мотивированным менеджментом, не вдохновляет постсоветских бизнесменов. Они предпочитают платить не столько, сколько нужно людям для счастья, а столько, за сколько люди готовы работать. А потом жалуются на неспособность украинского народа работать так, как в Америке.

Я ни в коем случае не социалист и не считаю работодателей злыми буржуинами, а соискателей пушистыми зайками. Есть разные люди и разные компании. Хватает у нас и прогрессивных, особенно в ІТ. Но, к сожалению, не они задают тренды. Также не считаю правильным искусственно завышать зарплаты. Дело не в них. На встрече, где Google делились своим опытом работы с персоналом, руководитель одной компании возразил, что мы не Google и не можем позволить себе бесплатные деликатесы и шикарный офис с бассейнами и теннисными кортами. Другой присутствовавший на встрече руководитель ответил, что свобода бесплатна и каждый может ее дать.

Это правда. Свобода бесплатна. Прямо сейчас можно дать своим сотрудникам возможность работать удаленно. Прямо сейчас можно прекратить принимать решения единолично и больше советоваться с коллективом. Независимо от того, сколько вы зарабатываете. Это не стоит ничего. Прямо сейчас можно отменить дресс-код и разрешить людям ездить в офис на велосипедах или роликах. От этого еще никто не обанкротился. Но это станет маленькой Европой в твоей компании, и вероятность того, что кто-то уедет от тебя в Европу настоящую, снизится.

Работа – один из ключевых факторов миграции. В поисках работы люди едут из сел в райцентры, из райцентров – в большие города, а иногда и в другую страну. Сбалансированный рынок труда в нашей стране сделает для нормализации миграционной ситуации в разы больше, чем любое правительство. И если на правительство мы можем влиять лишь опосредованно, свои компании мы можем развивать так, как считаем нужным. Сейчас мы в патовой ситуации. Люди не хотят работать, потому что получают маленькие зарплаты и часто не очень хорошие условия труда, а работодатели не могут платить больше, потому что люди не хотят работать. Этот порочный круг надо разорвать. И мне кажется, это тот случай, когда сильный должен протянуть руку помощи слабому.