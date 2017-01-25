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В Харькове издадут дневники гитлеровского пропагандиста Геббельса с комментариями известного историка

25.01.2017 21:00
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В Харькове издадут дневники гитлеровского пропагандиста Геббельса с комментариями известного историка

Крупное харьковское издательство "Фолио" издаст дневник одного из лидера нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке, передает KHARKIV Today.

Мемуары охватывают последние годы жизни идеолога нацизма – 1944-1945-й. "Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945 их насчитывалось около 15 000 страниц. Сегодня они причисляются к  числу таких документов, без знания и осмысления которых  невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов — наиболее ценная часть записей Геббельса", — сказано в аннотации к изданию.

Директор издательства "Фолио" пояснил выход "Дневников" так: "Считаю, что эта книга нужна украинскому обществу. Все секреты современной российской пропаганды имеют корни здесь. Еще книга не вышла, а я уже получил несколько жестких писем по этому поводу".

Идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках, да и 1944-45 годы вряд ли можно назвать временем зарождения нацизма — в таком случае нужно брать 30-е годы.

"Йозефа Геббельса нужно исследовать и издавать, как и Льва Толстого, и Мао, и других тоталитарных идеологов. Но – не эти мемуары, и в любом случае – с серьезным научным аппаратом, который объяснил бы эпоху, истоки и последствия изложенных мыслей", — заявил автор и радиоведущий арт-критик Константин Дорошенко.

Издатель Александр Красовицкий рассказал, что не намерен отказываться от выпуска мемуаров в свет, однако прислушался к конструктивной критике.

"Критика в основном была связана с тем, что книга выйдет без комментариев. Но комментарии будут. Я не хочу до выхода книги разглашать, кто их написал. Скажу только, что это – известный историк", — пообещал Красовицкий.


Фото: https://2day.kh.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Харьков, дневник, пропаганда, Йозеф Блаттер
 
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