В Киеве объявлен план-перехват

25.01.2017 17:21

В Киеве неизвестные напали на девушку, ограбили ее и изнасиловали – преступники скрылись на автомобиле Daewoo серебристого цвета.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, передает "Обозреватель".

Нападение произошло в среду, 25 января, на улице Новополевая в Соломенском районе.

"Три кавказца и наш - изнасиловали девушку, забрали телефоны, деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у преступников есть оружие.

Также стала известна отличительная примета одного из нападавших. У него на левой руке на запястье нарисована татуировка в виде ящерицы.

По предварительной информации, номер автомобиля, на котором скрылись преступники, начинается на АА 22.

Правоохранители ввели по городу "план перехват".