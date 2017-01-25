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В Киеве объявлен план-перехват

25.01.2017 17:21
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В Киеве объявлен план-перехват

В Киеве неизвестные напали на девушку, ограбили ее и изнасиловали – преступники скрылись на автомобиле Daewoo серебристого цвета.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, передает "Обозреватель".

Нападение произошло в среду, 25 января, на улице Новополевая в Соломенском районе.

"Три кавказца и наш - изнасиловали девушку, забрали телефоны, деньги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у преступников есть оружие.

Также стала известна отличительная примета одного из нападавших. У него на левой руке на запястье нарисована татуировка в виде ящерицы.

По предварительной информации, номер автомобиля, на котором скрылись преступники, начинается на АА 22.

Правоохранители ввели по городу "план перехват".


Фото: kiyany.obozrevatel.com/

Теги: Донбасс, Киев, ограбление, преступник, изнасилование, план
 
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