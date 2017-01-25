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В Киеве объявлен план-перехват
25.01.2017 17:21
В Киеве неизвестные напали на девушку, ограбили ее и изнасиловали – преступники скрылись на автомобиле Daewoo серебристого цвета.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook, передает "Обозреватель".
Нападение произошло в среду, 25 января, на улице Новополевая в Соломенском районе.
"Три кавказца и наш - изнасиловали девушку, забрали телефоны, деньги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у преступников есть оружие.
Также стала известна отличительная примета одного из нападавших. У него на левой руке на запястье нарисована татуировка в виде ящерицы.
По предварительной информации, номер автомобиля, на котором скрылись преступники, начинается на АА 22.
Правоохранители ввели по городу "план перехват".
Фото: kiyany.obozrevatel.com/
Теги: Донбасс, Киев, ограбление, преступник, изнасилование, план
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