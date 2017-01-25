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В переговорах с МВФ пока не будет рассматриваться вопрос повышения пенсионного возраста для украинцев

25.01.2017 21:38
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В переговорах с МВФ пока не будет рассматриваться вопрос повышения пенсионного возраста для украинцев

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

Об этом Розенко заявил в комментарии "Українським Новинам".

"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - сказал Розенко.

Он отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются

Ранее СМИ сообщали, что МВФ предлагает повысить пенсионный возраст в Украине постепенно до 2027 года до 63 лет.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, МВФ, пенсионный сбор, повышение
 
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