В переговорах с МВФ пока не будет рассматриваться вопрос повышения пенсионного возраста для украинцев

25.01.2017 21:38

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

Об этом Розенко заявил в комментарии "Українським Новинам".

"Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят", - сказал Розенко.

Он отметил, что переговоры по подготовке новой редакции меморандума, в том числе и по вопросу пенсионной реформы, еще продолжаются

Ранее СМИ сообщали, что МВФ предлагает повысить пенсионный возраст в Украине постепенно до 2027 года до 63 лет.