Завтра в Украину придет резкое похолодание

25.01.2017 22:14

В четверг, 26 января, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание арктического происхождения. Температура воздуха снизится и составит ночью -9-15, на северо-востоке до -18 градусов, в течение дня -5-12, а вечером до 16-18 градусов мороза, передает портал OPogode.

Ночью местами выпадет снег, днем в Украине существенные осадки маловероятны. На дорогах местами гололедица.

В западной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 5-12 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

В северных областях ночью ожидается влажная, со снегом, погода, днем без осадков. Температура воздуха ночью 8-14, на Сумщине до 15-18 градусов мороза, днем 6-12 градусов мороза.

В восточных областях – без осадков. Температура воздуха ночью 8-14 градусов мороза, на Харьковщине и Луганщине местами до -18 градусов, днем 7-12 градусов мороза.

В центральной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 7-14 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза.

В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 6-12 мороза, днем 3-9 градусов мороза, в Крыму ночью 3-7 мороза, днем 0-4 мороза.

В Киеве 26 января ожидается сухая холодная погода, только ночью местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 10-13 градусов мороза, днем 8-10, вечером снижение до 13-16 градусов мороза.

Ветер в Украине северный, 5-12 м/с, порывистый.