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Завтра в Украину придет резкое похолодание
В четверг, 26 января, в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание арктического происхождения. Температура воздуха снизится и составит ночью -9-15, на северо-востоке до -18 градусов, в течение дня -5-12, а вечером до 16-18 градусов мороза, передает портал OPogode.
Ночью местами выпадет снег, днем в Украине существенные осадки маловероятны. На дорогах местами гололедица.
В западной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 5-12 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.
В северных областях ночью ожидается влажная, со снегом, погода, днем без осадков. Температура воздуха ночью 8-14, на Сумщине до 15-18 градусов мороза, днем 6-12 градусов мороза.
В восточных областях – без осадков. Температура воздуха ночью 8-14 градусов мороза, на Харьковщине и Луганщине местами до -18 градусов, днем 7-12 градусов мороза.
В центральной части ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью 7-14 градусов мороза, днем 4-9 градусов мороза.
В южной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 6-12 мороза, днем 3-9 градусов мороза, в Крыму ночью 3-7 мороза, днем 0-4 мороза.
В Киеве 26 января ожидается сухая холодная погода, только ночью местами небольшой снег. Температура воздуха ночью 10-13 градусов мороза, днем 8-10, вечером снижение до 13-16 градусов мороза.
Ветер в Украине северный, 5-12 м/с, порывистый.
Фото: https://www.meteoprog.ua/
Теги: Украина, Донбасс, похолодание, мороз
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