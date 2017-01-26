Аналог Нобелевки: украинка получила премию, решив задачу века

26.01.2017 19:50

Украинская ученая Марина Вязовская получила престижную математическую "Премию Салема 2016", которую каждый год вручают за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов французского математика Рафаэля Салема.

Украинка получила премию за открытие по наиболее плотной упаковки шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает Апостроф.

Над решением этой задачи ученые работали с 1611 года. Немецкий математик Иоганн Кеплер предположил, что наиболее плотная укладка одинаковых по размеру шаров в пространстве – пирамидальное. Марина самостоятельно нашла решение по упаковке шаров в 8-мерном пространстве и в соавторстве — в 24-мерном. Ранее задача была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

"Эту задачу легко понять. У нас есть ящик, и надо положить в него как можно больше шаров одинакового радиуса. Многое зависит от объема ящика. Нам нужно найти константу, зависимость между объемом коробки и количеством шаров, которые туда можно положить", - пояснила ученая изданию The Ukrainians.

Марина Вязовская выросла в Киеве, училась в Киевском лицее №145 и на механико-математическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сейчас работает в Гумбольдтском университете Берлина.

Источник: from-ua.com