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Белорусы заворачивают украинцев с ID-паспортами

26.01.2017 11:38
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Белорусы заворачивают украинцев с ID-паспортами

Черниговский погранотряд сообщил о проблемах с новыми ID-паспортами при пересечении границы с Беларусью. Об этом рассказывает Укринформ, передает Корреспондент.

"Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным нонсенсом: новые документы в Украине введены, но не внесены в межгосударственный договор о безвизовых поездках граждан Украины и Республики Беларусь друг к другу ", - пояснил начальник пресс-службы Александр Дудко.

По его словам, белорусы заворачивают украинцев с ID-картами независимо от того, есть у них оборудования для считывания информации с таких документов или нет - они просто выполняют существующие договорные обязательства.

Пограничники советуют решать данную проблему на уровне Министерств иностранных дел Беларуси и Украины.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Беларусь, украинцы, паспорт
 
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