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Блокада Донбасса: перекрыт еще один путь
Участники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса перекрыли еще одну узловую железнодорожную станцию в Луганской области
На местах протестов, инициированных ветеранами антитеррористической операции, по-прежнему находятся народные депутаты, передает «112 Украина».
Как отмечается, уже вторые сутки заблокирована железнодорожная колея возле поселка Горское.
«Кроме того, еще одну узловую станцию, которая находится неподалеку, бойцы также взяли под свой контроль, — отмечается в сообщении. — Сказали, что также на ней будут блокировать все грузы, которые будут проходить через станцию в обе стороны».
Напомним, как сообщала Politeka, 25 января ветераны АТО организовали блокаду железнодорожного сообщения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса. Среди их требований: прекращение поставок грузов в «Л/ДНР» и в обратном направлении, прекращение финансирования оккупированных территорий Киевом, а также освобождение всех незаконно удерживаемых боевиками людей.
Как утверждает участник блокады народный депутат Верховной Рады Павел Костенко, незаконная торговля Украины с оккупированными территориями Донбасса происходит под покровительством правоохранительных структур — СБУ и прокуратуры.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, блокада, ЛНР
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